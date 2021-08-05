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ВОЗ отметила стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует стабилизацию и медленное снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией в России, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович

«Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, [чем] меньше население, [тем] меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение», — цитирует ТАСС Вуйнович.

По ее словам, «репродуктивный номер, (он показывает активность эпидемии, он сейчас в России ниже 1. «Мы видим снижение, медленное снижение в общем в России. Но, конечно, регионы разные, так что надо посмотреть в динамике, как случаи по России идут», — отметила Вуйнович.

С начала пандемии коронавирусом в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 356 784 случая заражения, выздоровели 5 679 842 человека, умерли 161 715.

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Топ комментариев

1voland1

У Пыни всё стабильно и по плану

turan601

все на выборы в сентябре! Едро в помойное ведро!

scaur

Да уж, на любовь Украины к Крыму мы уже насмотрелись, да и крымчане тоже.

Uynachalnica

А пошто только одним мясом ограничиваться? Давайте сразу на всю потребительскую корзину введем, и штрафы...
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