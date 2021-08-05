ВОЗ отметила стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует стабилизацию и медленное снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией в России, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович

«Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, [чем] меньше население, [тем] меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение», — цитирует ТАСС Вуйнович.

По ее словам, «репродуктивный номер, (он показывает активность эпидемии, он сейчас в России ниже 1. «Мы видим снижение, медленное снижение в общем в России. Но, конечно, регионы разные, так что надо посмотреть в динамике, как случаи по России идут», — отметила Вуйнович.

С начала пандемии коронавирусом в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 356 784 случая заражения, выздоровели 5 679 842 человека, умерли 161 715.