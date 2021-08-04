ВДВ получили новейшие бронемашины «Тайфун»

Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» приняли на снабжение Воздушно-десантных войск России, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин», — сказал РИА Новости источник. Вторую партию, по его словам, передадут заказчику в 2022 году. До сих пор машин такого класса в ВДВ не было.

Принятие военной техники на снабжение предполагает, что в воинских частях уже есть все необходимое для нее — горюче-смазочные материалы, топливо, боеприпасы и тому подобное, а в учебных заведениях Минобороны уже готовят соответствующих специалистов.

Бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» производства «Ремдизеля» оснащен двигателем мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Он способен развивать скорость до 100 километров в час, запас хода — 1,2 тысячи километров.

Броня выдерживает взрыв шести килограммов тротила под колесом или четырех килограммов — под днищем. Машина может десантироваться с воздуха.

«Тайфуны» вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой, которая отличается уникальными для своего класса характеристиками и может поражать цели на дальностях, ранее недостижимых для такого оружия.