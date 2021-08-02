Студентка-вундеркинд подала документы в магистратуру в 18 лет

Сандаара Никитина из Якутии стала самой молодой абитуриенткой магистратуры ТПУ – она окончила бакалавриат в 18 лет, сообщила пресс-служба вуза.

В 14 лет Никитина окончила Технический лицей в Якутске с золотой медалью. Она прошла курс интенсивного обучения по специальной методике. К 18 годам она уже стала бакалавром в Северо-Восточном федеральном университете.

«В технический лицей дети поступают в шесть лет и программу одиннадцати классов осваивают за пять или восемь лет, у кого как получается», – рассказала мама абитуриентки.

Теперь девушка поступает в ТПУ по специальности «Надежность и безопасность объектов транспорта и хранения углеводородов». В магистратуре на направлении «Нефтегазовое дело» Инженерной школы природных ресурсов ТПУ – более 100 бюджетных мест.