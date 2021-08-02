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Эксперт перечислил главные ошибки езды на механике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Автолюбители, использующие механическую коробку передач, пытаются переключить скорости без нажатия на педаль сцепления или ездят не той «скорости», перечислил главные ошибки автоэксперт Егор Васильев.

«Первое, что необходимо запомнить: любые попытки переключать передачи без нажатия на педаль сцепления недопустимы», — цитирует Васильева «Прайм».

Ресурс коробки сокращает «максимально динамичный разгон», когда водитель выкручивает мотор до отсечки, а затем резко и рывком переключаются на повышенную передачу. Также нельзя постоянно держать руку на рычаге переключения передач.

«Даже незначительное усилие на нем приводит к повышению трения в механизме выбора передачи, в результате чего могут появиться большие люфты и затруднения при переключениях», — отметил автоэксперт.

При активной езде эксперт не рекомендует переключаться сразу через несколько передач на пониженную. Это может привести не только к повреждению КПП, но и вызвать «перекрут мотора с тяжелыми и, что самое главное, дорогими последствиями». Не стоит до последнего использовать повышенную передачу — это не только создает повышенную нагрузку на двигатель, но и делает процесс сгорания топлива неэкологичным.

Не стоит прикладывать к рычагу переключения передач избыточных усилий — это может вызвать деформацию тяг и вилок переключения.

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