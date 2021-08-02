Эксперт перечислил главные ошибки езды на механике

Автолюбители, использующие механическую коробку передач, пытаются переключить скорости без нажатия на педаль сцепления или ездят не той «скорости», перечислил главные ошибки автоэксперт Егор Васильев.

«Первое, что необходимо запомнить: любые попытки переключать передачи без нажатия на педаль сцепления недопустимы», — цитирует Васильева «Прайм».

Ресурс коробки сокращает «максимально динамичный разгон», когда водитель выкручивает мотор до отсечки, а затем резко и рывком переключаются на повышенную передачу. Также нельзя постоянно держать руку на рычаге переключения передач.

«Даже незначительное усилие на нем приводит к повышению трения в механизме выбора передачи, в результате чего могут появиться большие люфты и затруднения при переключениях», — отметил автоэксперт.

При активной езде эксперт не рекомендует переключаться сразу через несколько передач на пониженную. Это может привести не только к повреждению КПП, но и вызвать «перекрут мотора с тяжелыми и, что самое главное, дорогими последствиями». Не стоит до последнего использовать повышенную передачу — это не только создает повышенную нагрузку на двигатель, но и делает процесс сгорания топлива неэкологичным.

Не стоит прикладывать к рычагу переключения передач избыточных усилий — это может вызвать деформацию тяг и вилок переключения.