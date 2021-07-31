Пенсии перестало хватать на лекарства и еду

Покупательная способность пенсий по базовым продовольственным товарам и лекарствам стремительно падает в стране, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

В номинальном выражении за год пенсии выросли на 846 рублей, или 5,6%. Но резкое ускорение инфляции «съело» всю осуществленную государством индексацию.

В реальном выражении пенсии в июне упали пятый месяц подряд — на 0,8%. В мае спад составлял 0,5%, в апреле — 0,1%, в марте — 0,2%, в феврале — 0,1%.

Покупательная способность пенсий по базовым продовольственным товарам и лекарствам, на которые у пенсионеров уходят почти все деньги, упала еще сильнее.

Продукты питания в июне подорожали на 8,7%. Реальный размер пенсий, скорректированный на динамику этого рынка, сократился, таким образом, на 3,1%. Медикаменты стали дороже на 7,6% за полгода, что дает спад в 2% в пересчете на покупательную способность.

В июне 43 миллиона российских пенсионеров получали в среднем 15,8 тысячи рублей в месяц.