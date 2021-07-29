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Переработки испортили здоровье большинству новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Больше половины новосибирцев пожаловались на проблемы со здоровьем из-за постоянных переработок, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного сервисом HH.ru.

Большинство трудоустроенных жителей Новосибирской области (76%) сообщили, что у них случаются переработки. Половина из них задерживается на работе чаще, чем раз в неделю.

Чаще других перерабатывают представители высшего менеджмента, строители и специалисты по недвижимости, рабочий персонал, водители, логисты и IT-специалисты.

60% из тех, кому приходится задерживаться на работе, тратят на это 1-2 часа, еще 29% находятся на работе на 2-4 часа больше положенного.

Больше половины новосибирцев, сталкивавшихся с переработками, отметили, что это повлияло на их физическое здоровье (58%). Самые распространенные проблемы – боли в спине и головные боли.

Кроме того, респонденты пожаловались на ухудшение зрения из-за работы на компьютере, боли в ногах, усугубление профессиональных заболеваний и лишний вес. Другие, наоборот, похудели из-за работы.

Среди последствий переработок опрошенные также отмечали стресс, тошноту, депрессию, проблемы с психикой, ухудшение сна, тревожность.

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Топ комментариев

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

zamesss

Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...

urbasik

Надо бы Курдов по вооружать.для смирения.
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