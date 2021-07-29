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ZZ Top навсегда потеряла басиста Дасти Хилла

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Antti Salonen / CC BY-SA 3.0

Культовая рок-группа ZZ Top навсегда потеряла сооснователя и бессменного басиста — Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет.

О кончине музыканта на официальной странице ZZ Top в Facebook сообщили Билли Гиббонс (гитарист и вокалист) и Фрэнк Бирд (барабанщик).

«Сегодня мы удручены новостью о смерти нашего большого друга — Дасти Хилла. Он скончался во сне у себя дома в Хьюстоне, штат Техас. Мы, вместе с легионом поклонников ZZ Top по всему миру, будем скучать по тебе, твоему доброму нраву…», - говорится в сообщении.

Дасти Хилл умер на 73-м году жизни. О причине смерти пока информации нет. Ранее музыканты объявили, что продолжат тур без Хилла, так как он получил травму бедра. Но есть ли связь травмы со смертью — неизвестно.

Дасти Хилл родом из Техаса. Здесь же начинал музыкальную карьеру и в 1969 стал сооснователем ZZ Top (вышел на сцену в составе группы в феврале 1970 года). С тех пор — бессменный участник культового трио.

Продолжит ли ZZ Top существование — музыканты не сообщают.

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