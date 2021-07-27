Экстремальные соревнования впервые прошли в горах Алтая

Первые в России соревнования по экстремальному триатлону Wild Siberia XTRI Xtreme Triathlon на полной «железной» дистанции в 226 километров прошли в Республике Алтай.

Они вошли в серию экстремальных триатлонов, на которых разыгрываются слоты на Чемпионат мира по экстремальному триатлону, проводимый в Норвегии.

На соревнованиях, прошедших в Республике Алтай, в личном зачете каждому спортсмену необходимо было самостоятельно преодолеть дистанцию 226 километров и уложиться в лимит 16 часов. На первом этапе спортсмены плыли 3,2 километра в холодной воде озера Чейбеккель, расположенного на высоте 1816 метров над уровнем моря. Далее преодолевали 180 км на велосипеде по Чуйскому тракту, после чего им предстоял «вертикальный» марафонский забег в 42 километра на вершину горы Акташского ретранслятора с высшей точкой в 3038 метров.

В соревнованиях, которые состоялись с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований, приняли участие 68 спортсменов из Москвы, Минска, Киева, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Кольцово, Тольятти, Кемерово, Новокузнецка, Краснознаменска, Салехарда, Гатчины, Иркутска, Барнаула, Винницы, Омска, Томска и Горно-Алтайска.

При этом, сообщили власти региона со ссылкой на организаторов, запросов на участие было значительно больше, но в связи со сложной эпидситуацией участниками этого года стали только спортсмены из России и стран СНГ.

Победителем гонки в личном зачете стал Павел Благих из Москвы. Прохождение всей экстремально-сложной дистанции заняло у него 10 часов 28 минут 08 секунд. Второе место, с отставанием в 10 минут, занял спортсмен из Новокузнецка Максим Князев. Третьим стал Александр Аделев из Екатеринбурга.

Среди девушек лучшей стала Мария Сущевич из Москвы. Второе место у Надежды Воронченко из Киева. Третье место заняла Алина Микрюкова из Гатчины — единственная девушка из России, которая участвовала в легендарной гонке Norseman XTRI (Норвегия).

Лучшей эстафетной командой стали Сергеи Маков (Омск, плавательный этап), Андреи Реитер (Томск, велоэтап) и Сергеи Донец (Красноярск, беговой этап). В прошлом году такие соревнования уже проходили в регионе, но в тестовом режиме.