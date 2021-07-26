Финны восхитились автомобилями Lada

Финские читатели газеты Ilta Sanomat выразили восхищение российскими автомобилями Lada и собрались скупить их, когда в Европе окончательно запретят машины с двигателями внутреннего сгорания.

Статья в газете посвящена рекордным продажам марки Lada в России за последние десять лет. В списке десяти самых продаваемых авто в стране Lada занимает четыре позиции. Общие продажи марки в стране превышают 200 тысяч штук в год.

Автор материала отмечает, что раньше Lada активно продавали в Финляндии. Сейчас марку в небольшом количестве завозят в страны Евросоюза, больше всего — в Латвию.

«В 1970-е годы "Лада" была единственной маркой, которая заводилась зимой и оставалась теплой», «Мама рассказывала, что нет таких морозов, в которые "Лада" не завелась бы», — приводит ИноСМИ некоторые комментарии к статье.

Также читатели отметили, что поедут в Россию за машинами Lada, когда Европа откажется от двигателей внутреннего сгорания.