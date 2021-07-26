НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Финны восхитились автомобилями Lada

Источник:
Sibnet.ru
409 0
Фото: © АвтоВАЗ

Финские читатели газеты Ilta Sanomat выразили восхищение российскими автомобилями Lada и собрались скупить их, когда в Европе окончательно запретят машины с двигателями внутреннего сгорания.

Статья в газете посвящена рекордным продажам марки Lada в России за последние десять лет. В списке десяти самых продаваемых авто в стране Lada занимает четыре позиции. Общие продажи марки в стране превышают 200 тысяч штук в год.

Автор материала отмечает, что раньше Lada активно продавали в Финляндии. Сейчас марку в небольшом количестве завозят в страны Евросоюза, больше всего — в Латвию.

«В 1970-е годы "Лада" была единственной маркой, которая заводилась зимой и оставалась теплой», «Мама рассказывала, что нет таких морозов, в которые "Лада" не завелась бы», — приводит ИноСМИ некоторые комментарии к статье.

Также читатели отметили, что поедут в Россию за машинами Lada, когда Европа откажется от двигателей внутреннего сгорания.

Тема: Русские машины
Редкий универсал «Волга» обнаружили в Нидерландах
КамАЗ официально представил «убийцу БелАЗа»
АвтоВАЗ определил сроки выпуска автомобилей на топливе будущего
Британский блогер утопил Lada Niva в озере. ВИДЕО
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Вспышка COVID-19 произошла в детском лагере на Алтае
Авиазавод в Улан-Удэ изготовит 16 офшорных вертолета для «Газпрома»
Холодный фронт изменит погоду в Новосибирске
Двухлетняя девочка в Бурятии утонула в емкости с водой
Самое популярное
«Десятка» получит уникальную функцию Windows 11
Путин указал на самый бессмысленный способ борьбы с Covid
NILETTO стал супергероем в новом клипе
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Обсуждение (0)
О самом главном
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Первое таинство: как выбрать крестного и когда крестить ребенка
Магический лунный календарь на каждый день
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Путин заявил о возможности ВМФ России уничтожить любого противника
19
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
18
Новейший российский истребитель представили на МАКС-2021
17
Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России
16
Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным
Sibnet.Ru