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Россия не сдалась и разрушила мечту Европы

Источник:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз должен начать переговоры с Россией, поскольку так мечта о том, что Москва «сдастся из-за политических и экономических трудностей» не сбудется, заявил глава венского отделения Фонда имени Фридриха Эберта Райнхард Крумм

«У Германии и Европейского союза не будет иного выбора, кроме как поддерживать отношения с самой большой в мире страной в качестве партнеров, конкурентов или даже противников», — написал Крумм в статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его мнению, общеевропейская безопасность не может быть обеспечена в условиях продолжения прежней политики. «Мечта о том, что Россия сдастся из-за политических и экономических трудностей и вновь обратит взор на Запад, не сбудется. Из-за развития внутренней и внешней политики России, за которым с таким изумлением наблюдают ЕС и США, <...> возникает недоумение», — отметил он.

Крумм назвал сомнительным предположение о том, что санкции —эффективный инструментом для влияния на политический курс Москвы. «Хотя санкции позволили усилить давление на российскую экономику, на самом деле она достаточно стабильная, что сопровождается ростом цен на нефть и твердой макроэкономической политикой», — добавил эксперт.

«Готовность Москвы идти на риск высока, как и обострено ее чувство справедливости. И право вето в Совете Безопасности ООН нерушимо», — отметил он.

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Политика #Мир #Говорят о России
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