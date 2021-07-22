Российский рубль измерили в бургерах

Журнал The Economist опубликовал «индекс бигмака», в котором на основании стоимости бургера в ресторанах McDonald's в разных странах оценивается реальный курс местных валют. Эксперты издания назвали российский рубль одной из самых недооцененных валют мира.

В США покупка бигмака обойдется в 5,65 доллара (420 рублей), в России он стоит 2,27 доллара (169 рублей). Эксперты сделали вывод, что справедливый курс российский валюты составляет 29,91 рубля за доллар. То есть с учетом рыночного курса около 74 рублей за доллар она недооценена на 59,9%, пишет «Лента.ру».

Опережает рубль только ливанский фунт. Эту валюту недооценили на 70,2%. Хотя недооцененными в рейтинге оказались почти все валюты, за исключением шведской и норвежской кроны и швейцарского франка.

Индекс бигмака рассчитывается с 1986 года и публикуется два раза в год. Он является одним из примеров применения теории паритета покупательной способности (ППС), согласно которой в перспективе валютный курс уравнивает стоимость корзины товаров и услуг в разных странах.