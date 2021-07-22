Глава новосибирского ГУФСИН покинул пост

Руководитель ГУФСИН по Новосибирской области Андрей Попето стал врио главы управления по Красноярскому краю, его обязанности временно исполняет Юрий Емец.

Информацию о смене руководства управления Sibnet.ru подтвердил представитель пресс-службы новосибирского ГУФСИН.

Полковник Юрий Емец родился на Украине, с 1998 года служил на различных должностях в ГУФСИН России по Красноярскому краю. С 2020 года был заместителем Андрея Попето.

Генерал-лейтенант Попето также с 1998 года служил в Красноярском крае, с 2017 года – в Кузбассе, с 2019 года – в Новосибирской области.