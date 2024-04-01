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МИД потребовал от Украины арестовать «причастных к терактам»

Источник:
Sibnet.ru
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МИД России потребовал от властей Украины арестовать и выдать всех причастных к терактам в России, включая нападение на «Крокус Сити Холл», говорится в заявлении ведомства.

Россия требует от Украины «немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб».

В российском МИД отметили, что речь идет о таких терактах, как теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, применение взрывных устройств, которые привели к гибели журналистки Дарьи Дугиной и военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), ранению писателя Захар Прилепина и смерти его водителя Александра Шубина и др.

«Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — сказано в заявлении.

В числе причастных к организации терактов на территории России МИД назвал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Ведомство напомнило, что в конце марта руководитель СБУ дал интервью, в котором признал в том числе организацию Киевом подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и покушений на нескольких россиян.

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Политика #Мир #Силовые структуры
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