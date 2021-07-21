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Люди пропали на реке в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС по РА

Спасатели в Республике Алтай ищут двух человек, пропавших после того, как на реке Лебедь перевернулась резиновая лодка. Это второй такой случай за последние дни, сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел накануне вечером в шести километрах от села Турочак. На реке Лебедь перевернулась лодка, утонули находящиеся в ней 35-летний мужчина и 11-летний подросток.

Спасатели обследовали три километра береговой линии и 1,5 километра акватории, поиски результатов не дали. К месту происшествия направлены водолазы Бердского поисково-спасательного отряда с необходимым оборудованием.

Несколько дней назад на реке Бия недалеко от села Удаловка перевернулась моторная лодка. Проплывавший мимо рыбак помог выбраться на берег 14-летнему подростку, а его 42-летний отец пропал, его местонахождение до сих пор неизвестно.

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