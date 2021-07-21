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Автобус с 30 пассажирами попал в аварию в Кемерове. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в Кемерове, оба водителя пострадали, сообщило в среду ГУ МВД по Кузбассу.

По данным полиции, авария произошла в среду утром на пересечении проспекта Ленина и Волгоградской улицы. Столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский автобус ПАЗ.

23-летний водитель ВАЗа, двигаясь по проспекту Ленина, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом под управлением 57-летнего водителя.

Оба водителя попали в больницу с травмами разной степени тяжести. В автобусе ехали 30 пассажиров, но никто из них не пострадал.

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ЧП #ДТП
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