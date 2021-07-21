Вышел первый трейлер драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль»

Первый дублированный трейлер драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль» появился в Сети, картину покажут в кино с 14 октября 2021 года, сообщает The Walt Disney Company.
Легендарный режиссер Ридли Скотт представляет основанный на
реальных исторических событиях рассказ о предательстве и мести,
разворачивающийся на фоне процветающих во Франции 14 века жестокости и женского
угнетения. Двум благородным лордам предстоит сойтись на ожесточенной дуэли,
чтобы положить конец неразрешимому конфликту.
По сюжету нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с
войны узнает, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену
Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто
не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI.
В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Харриет Уолтер, Мартон Чокаш, Бен Аффлек.