Экстренное предупреждение передали в Новосибирске из-за жары

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ГУ МЧС по Новосибирской области во вторник передало экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды в ближайшие дни.
Как сообщило ведомство со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр, аномально жаркая погода с температурой до 30 градусов и выше ожидается в Новосибирской области с пятницы до следующего вторника.
«Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах. Источник ЧС – аномально жаркая погода», – говорится в сообщении.
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