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Экстренное предупреждение передали в Новосибирске из-за жары

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ГУ МЧС по Новосибирской области во вторник передало экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды в ближайшие дни.

Как сообщило ведомство со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр, аномально жаркая погода с температурой до 30 градусов и выше ожидается в Новосибирской области с пятницы до следующего вторника.

«Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах. Источник ЧС – аномально жаркая погода», – говорится в сообщении.

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