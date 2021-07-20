Экстренное предупреждение передали в Новосибирске из-за жары

ГУ МЧС по Новосибирской области во вторник передало экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды в ближайшие дни.

Как сообщило ведомство со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр, аномально жаркая погода с температурой до 30 градусов и выше ожидается в Новосибирской области с пятницы до следующего вторника.

«Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах. Источник ЧС – аномально жаркая погода», – говорится в сообщении.