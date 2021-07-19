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Пьяный пенсионер в Кузбассе задавил лежащую на берегу женщину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пенсионер из Прокопьевского района выпил, сел за руль и насмерть задавил женщину, которая отдыхала на берегу, сообщило в понедельник СУ СКР по Кемеровской области.

По данным следствия, преступление произошло неделю назад. 68-летний местный житель выпивал на берегу водоема и в нетрезвом состоянии сел за руль своего автомобиля.

«Водитель, проявив невнимательность, наехал на 31-летнюю женщину, которая лежала на берегу. Подозреваемый с места преступления скрылся», – говорится в сообщении.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть женщины. Подозреваемого нашли и задержали. По статье УК «Причинение смерти по неосторожности» ему грозит до двух лет колонии.

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