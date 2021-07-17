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Власти упростят вывоз из России дорогих металлов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти намерены упростить правила вывоза из страны платины, палладия и редких металлов — родия, иридия, рутения и осмия. Соответствующий проект постановления правительства появился на портале правовых актов.

Согласно документу, вместо разовых лицензий на экспорт, привязанных к конкретному контракту, компании смогут получать генеральные лицензии, позволяющие вывозить неограниченный объем сырья.

Новое постановление позволит сократить сроки получения разрешительной документации, поскольку нынешний порядок зачастую не удовлетворяет зарубежных покупателей, отмечается в пояснительной записке.

Так, одна из российских компаний-экспортеров не смогла оперативно реализовать иридий и рутений в момент спроса на пике мировой цены, в результате бюджет недополучил 1,7 миллиарда рублей налога на прибыль.

В прошлом году из России за рубеж продали металлы платиновой группы на 6,9 миллиардов долларов. В этом году ожидается увеличение экспорта до 7,1 миллиардов. При этом в 2020 году правила вывоза за рубеж ввели для золота.

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Экономика #Торговля
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