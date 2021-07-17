«Ростех» показал фото принципиального нового истребителя

Государственная корпорация «Ростех» опубликовала фото нового военного самолета, который будет представлен в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Снимок появился в официальном Twitter компании, на нем частично виднеется фюзеляж истребителя. При этом на корпусе расположена зеркальная деталь, на которой отражается военный корабль, напоминающий британский эсминец Defender.
Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА Новости, что на фото изображена «оптико-электронная прицельная система» нового истребителя, используемая для наведения авиационных средств поражения для ударов по наземным и морским целям.
Черные чехлы – это очень заманчиво, но детали всегда интереснее#ОАК #uac #Ростех #rostec #МАКС2021 #checkmate pic.twitter.com/OKv4dnyy9J— Ростех (@RostecRussia) July 17, 2021
«Ростех» ранее анонсировал, что в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 представит «принципиально новый» военный самолет. Предположительно, корпорация представит проект легкого истребителя нового поколения на базе Су-57.