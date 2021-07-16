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ФСИН пообещала деньги за помощь в розыске сбежавших осужденных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Двое заключенных сбежали с участка колонии-поселения в Новосибирске. В пятницу ГУ ФСИН по Новосибирской области объявило за помощь в розыске вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Осужденные сбежали с участка колонии-поселения ИК-8, расположенной на улице Богдана Хмельницкого. Условия там более свободные, чем в обычной колонии, чем и воспользовались преступники.

«За помощь в розыске осужденных объявлено денежное вознаграждение. Сумма вознаграждения – 50 тысяч рублей за информацию, которая будет способствовать задержанию разыскиваемых осужденных. Анонимность гарантируем», – говорится в сообщении.

27-летний Александр Горлов из Барабинска осужден за преступления против собственности и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 25-летний Виталий Козлов из Первомайского района Новосибирска осужден за преступления против собственности.

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