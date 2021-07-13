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Заключенные сбежали из новосибирской колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Двое заключенных сбежали с участка колонии-поселения в Новосибирске, сообщила во вторник пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

По информации ведомства, в ходе проведения плановой проверки осужденных на участке колонии-поселения ИК-8, расположенной на улице Богдана Хмельницкого, недосчитались Виталия Козлова и Александра Горлова.

В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором. С разрешения администрации они могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Также осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.

«Чем и воспользовались разыскиваемые осужденные, самовольно покинув колонию», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, 27-летний Александр Горлов из Барабинска осужден за преступления против собственности и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 25-летний Виталий Козлов из Первомайского района Новосибирска осужден за преступления против собственности. ГУФСИН просит выйти на связь тех, кто может что-то знать о местонахождении беглецов.

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