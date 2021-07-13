Заключенные сбежали из новосибирской колонии

Двое заключенных сбежали с участка колонии-поселения в
Новосибирске, сообщила во вторник пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.
По информации ведомства, в ходе проведения плановой проверки
осужденных на участке колонии-поселения ИК-8, расположенной на улице Богдана
Хмельницкого, недосчитались Виталия Козлова и Александра Горлова.
В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но
под надзором. С разрешения администрации они могут передвигаться без надзора
вне колонии-поселения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы
либо в связи с обучением. Также осужденные могут носить гражданскую одежду,
иметь при себе деньги и ценные вещи.
«Чем и воспользовались разыскиваемые осужденные, самовольно
покинув колонию», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, 27-летний Александр Горлов из
Барабинска осужден за преступления против собственности и преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков. 25-летний Виталий Козлов из
Первомайского района Новосибирска осужден за преступления против собственности.
ГУФСИН просит выйти на связь тех, кто может что-то знать о местонахождении
беглецов.