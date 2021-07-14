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МИД объяснил, зачем ведет переговоры с запрещенными талибами

Источник:
РИА Новости
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия еще семь лет назад начала устанавливать контакты с движением талибов (запрещено в РФ) по соображениям национальной безопасности, заявил Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Делегация движения талибов посетила Россию 8-9 июля, где провела переговоры с представителями российского внешнеполитического ведомства.

Москва предупреждала еще несколько лет назад о том, что ситуация в Афганистане ухудшится на фоне вывода войск США. «Мы предвидели ее намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов... Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия. Но давайте вернемся к большим, стратегическим итогам событий в Афганистане», — сказал Кабулов в интервью РИА Новости.

По его словам, еще несколько лет назад там была сеть американских военных баз и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. «Где эти базы? Их нет, этим все сказано», — отметил Кабулов.

Он подчеркнул, что если бы Москва не начала устанавливать контакты с талибами в то время, то сейчас вести диалог был бы затруднительно. «Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане», — заключил дипломат.

В 2020 году США и представители Талибана подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. При этом в Афганистане нарастает напряженность: талибы уже захватили значительные территории развивают успех.

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Политика #Мир
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