Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений COVID

Россия обошла Францию и вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом, такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

COVID-19 выявили у более чем 5,8 миллиона россиян. Третье место по числу зараженных занимает Бразилия с 19 миллионами человек, на втором месте Индия с 30 миллионами инфицированных, а на первом — США, где заболели 33,5 млн человек, подсчитали в ВОЗ

Ужесточение карантинных мер, подобное введенному во Франции, может стать безальтернативным способом борьбы с коронавирусом, приводит «Интерфакс» слова пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений, о введении пропусков в общественные места и на междугородний транспорт. Франция занимает пятое место в мире по числу зараженных — 5,7 миллиона человек.

По словам замглавы Роспотребнадзора Елены Ежловой, в России от COVID-19 привито более 28,6 миллиона человек. По последним данным, за сутки в РФ зафиксированы 24 702 новых случая заболевания COVID-19, умерли 780 человек — максимальное количество за все время пандемии.