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Анна Снаткина сыграла 17-летнюю девушку в новом сериале «Хозяйка горы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой канала «Россия»

Актриса Анна Снаткина в свою 38 лет сыграет роль девушки-подростка в новом сериале «Хозяйка горы». Проект выйдет на канале «Россия» 19 июля.

Сюжет мелодрамы посвящен жизни маленького шахтерского поселка Каменный. Там ходит легенда о Хозяйке горы, которая давно спрятала в поселке свои сокровища, а перед смертью прокляла всех, кто посмеет ими завладеть. 17-летняя красавица Алена Кошкина не верит в сказки и желает разбогатеть, но, когда ее отец находит шкатулку с драгоценностями, на каменный начинают сыпаться беды.

Анна Снаткина в «Хозяйке горы» исполнила роль Алены Кошкиной. Для перевоплощения в подростка актрисе пришлось поправиться на 10 килограммов.

«Моя героиня Алена – молодая девушка, которая стремится завоевать весь мир. Она достаточно смелая даже наглая, а где-то – невероятно пробивная. Алена хочет, чтобы у нее была красивая жизнь и вокруг — самые лучшие мужчины. Но во всем нужна золотая середина и силы для того, чтобы вовремя остановиться. Если ты не можешь этого сделать, деньги начинают тебя портить, и, в конце концов, губят», — рассказала Снаткина о своей героине.

Сериал «Хозяйка горы» будет выходить с 19 июля в 21.20 на канале «Россия».

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