Пилота команды «Формулы-1» «Макларен» ограбили после финала Евро

Британского пилота Ландо Норриса, выступающего за команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен», ограбили после финального матча чемпионата Европы по футболу.

«"Макларен" может подтвердить, что Ландо Норрис был причастен к инциденту после финального матча Евро-2020 на Уэмбли, во время которого у него были украдены часы, которые он носил. К счастью, Ландо не пострадал, но по понятным причинам потрясен», — говорится в заявлении команды.

По информации газеты The Sun, после окончания матча Англия - Италия двое неизвестных остановили Норриса на парковке у стадиона «Уэмбли» и забрали у него часы стоимостью 40 тысяч фунтов стерлингов (4 миллиона рублей).