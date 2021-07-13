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Пилота команды «Формулы-1» «Макларен» ограбили после финала Евро

Источник:
ТАСС
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Фото: © instagram.com/landonorris

Британского пилота Ландо Норриса, выступающего за команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен», ограбили после финального матча чемпионата Европы по футболу.

«"Макларен" может подтвердить, что Ландо Норрис был причастен к инциденту после финального матча Евро-2020 на Уэмбли, во время которого у него были украдены часы, которые он носил. К счастью, Ландо не пострадал, но по понятным причинам потрясен», — говорится в заявлении команды.

По информации газеты The Sun, после окончания матча Англия - Италия двое неизвестных остановили Норриса на парковке у стадиона «Уэмбли» и забрали у него часы стоимостью 40 тысяч фунтов стерлингов (4 миллиона рублей).

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