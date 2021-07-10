Женщины заметили увеличение груди после прививки от коронавируса

Жительницы Норвегии в соцсетях массово сообщили, что после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом Pfizer у них увеличилась грудь.

Местная жительница Эмма в TikTok рассказала, что через две недели после прививки от коронавируса у нее заметно увеличилась грудь. После этого ей поступило около сотни комментариев с описанием похожих случаев, пишет NRK.

Таким побочным симптомом заинтересовались СМИ, которые обратились за комментариями к специалистам. По мнению врачей, «рост» груди вызван увеличением лимфоузлов в подмышечных впадинах после прививки.

Эксперты отмечают, что из-за этого грудь немного выдвигается вперед и визуально становится больше. Эффект носит временный характер, через некоторое время лимфоузлы приходят в норму и грудь возвращает свой прежний размер.