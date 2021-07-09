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Охотник в Туве убил краснокнижных сурков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД РФ по Туве

Полицейские остановили машину, в ней нашли туши трех краснокнижных сурков, сообщает МВД по Республике Тыва.

Полицейские вблизи села Мугур-Аксы остановили для проверки автомашину «Шевроле Нива». Внутри они нашли туши трех особей тарбагана (сурка), который относится ко второй группе статуса редкости и занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Тыва.

Полицейские установили, что 34-летний местный житель в местечке «Кара-Хову» с применением капканов незаконно изловил диких животных. Орудие охоты также было обнаружено в салоне автомашины.

Проводится проверка, в действиях местного жителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ (незаконная охота).

Сотрудники полиции призывают жителей региона, особенно живущих в приграничных с Монголией районах, проявить бдительность из-за вспышки бубонной чумы в соседней стране. Не рекомендуется употреблять в пищу мясо тарбагана в связи с тем, что частым переносчиком данной чумы бывают блохи, которые живут на кожных покровах грызунов и помните, что охота на данный вид сурков запрещена.

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Республика Тува #Происшествия
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