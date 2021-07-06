Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака

Люди целуются по-разному. А почему? Астрологи уверены, что все зависит от звезд и по темпераменту поцелуя можно узнать знак Зодиака. О чем еще рассказывают поцелуи?

Уже третий век 6 июля мир отмечает праздник — День поцелуя. Как правило, в этот день проводятся зажигательные конкурсы, так или иначе связанные с поцелуями. Однако смысл праздника не в рекордах, а в том чтобы напомнить — поцелуй не должен быть формальностью или прелюдией, а должен нести в себе радость, быть ценным выражением самых нежных и искренних чувств.

Овен

Овны, как типичные представители стихии огня, вкладывают в поцелуи страсть и максимум эмоций. Если этот знак чувствует настоящее единение со своим партнером, на теле объекта обожания Овна даже могут остаться следы страсти. Для большинства Овнов стеснение в любви – это лишнее.

Телец

Тельцы знают толк в удовольствиях, поэтому поцелуи для них – особенный процесс. С помощью поцелуя Телец может поднять любимому человеку настроение, выразить всю гамму чувств. Считается, что Тельцы – настоящие мастера поцелуев.

Близнецы

Близнецы, как представители стихии воздуха, способны на нежные, легкие и воздушные поцелуи. Как правило, этот знак не будет целоваться долго и страстно, для Близнецов поцелуй – нечто мимолетное, но от этого не менее приятное.

Рак

Раки с помощью поцелуев проявляют все свои чувства, для них это редко происходит просто так. Этот знак больше других склонен к эмпатии и может выразить поцелуем всю гамму нежности и эмоций. Несмотря на свойственную им скромность, Раки часто становятся инициаторами поцелуев, так как для них это действительно важно.

Лев

Львы, как и Овны, вкладывают в поцелуи всю страсть. Но для этого знака важно не только порадовать партнера, но и проявить свои способности, поэтому Львы способны удивить своих любимых техникой поцелуев. Будет не лишним похвалить Львов за умение целоваться, от этого их любовная энергия разойдется еще сильнее.

Дева

Девы, пожалуй, меньше других знаков склонны к проявлением страсти. Поэтому, если Дева вкладывает в поцелуй эмоции, партнер для нее действительно важен, это стоит оценить. К тому же, Дева вряд ли станет целовать первого встречного из-за природного педантизма и любви к чистоте.

Весы

Весы привыкли делать все с полной самоотдачей. Поцелуй с ними, вероятнее всего, будет фееричным, но стоит понимать, что порой для этот процесс для Весов – не только удовольствие, но и ответственность. Зато Весы действительно знают, как доставить наслаждение.

Скорпион

Скорпионы в любовном гороскопе считаются лидерами по проявлениям страсти. Поцелуй с представителем этого знака вряд ли оставит кого-то равнодушным. К тому же, он вполне может достаточно быстро перейти во что-то большее.

Стрелец

Стрельцы также знают толк в чувственных удовольствиях, поэтому целоваться любят. Но для них поцелуй, в отличие от некоторых других знаков, может стать, скорее, проявлением собственной важности, нежели искренних чувств. Но так не всегда, и огненный знак вполне способен демонстрировать страсть и разгораться от поцелуев.

Козерог

Козероги считаются одними из самых сдержанных представителей гороскопа. Они вряд ли будут целоваться с теми, кто не покорил их сердце. Зато, если Козерог поцеловал кого-то, это действительно много значит.

Водолей

Поцелуи с Водолеями в любовном гороскопе считаются особенными. Этот знак четко делит мимолетные увлечения и настоящую страсть, поэтому если Водолей полностью отдается ласкам, а не «дежурно» целует, то партнер для него – действительно особенный человек.

Рыбы

Рыбы способны проявить во время поцелуя максимум нежности, на которую они способны. Представители знака не слишком активны и горячи, зато для них поцелуи – настоящее проявление любви и взаимопонимания.