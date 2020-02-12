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Запах земли: как определить венец безбрачия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Когда отношения не складываются, замуж не зовут и все способы найти спутника жизни исчерпаны, многие женщины пытаются выяснить — нет ли у них венца безбрачия. Эзотерики и экстрасенсы рассказали, что как работает родовое проклятие, как определить венец безбрачия самостоятельно и как снять порчу на одиночество.

Венец безбрачия — абсолютная невозможность человека вступить в брачные отношения никакого типа. Чаще всего встречается у женщин, но иногда можно диагностировать и на мужчинах. Однако венец безбрачия с помощью черной магии может водрузить на объект своей неприязни далеко не каждый человек, и даже не каждый «колдун», такая порча — редкий случай, прокомментировала Sibnet.ru парапсихолог Маргарита Любимова.

«Если уж он имеется у человека, то с рождения, так как представляет собой родовой негатив или кармическую проблему, то есть переданный по роду или приобретенный в результате прошлых жизней запрет на возникновение отношений», — сказала в свою очередь врач-биоэнерготерапевт Маргарита Аристархова.

Как видят венец безбрачия экстрасенсы?

«Экстрасенсы видят эту негативную информационную структуру над головой человека в виде светящегося конуса, напоминающего корону, перевернутую зубцами вниз», — описала Аристархова.

В начале ритуала проверки от женщины исходит особенный запах, сравнимый с запахом земли. При этом зона груди в этот момент начинает краснеть, рассказала о своем опыте финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

«Чаще всего во время диагностики можно увидеть перекрытие первой, второй и четвёртой чакр. Над головой или на лбу наблюдается чёрный железный обруч, который сдавливает голову клиента. Из-за этого можно наблюдать частые головные боли, смешение мыслей, внутричерепное давление», — вспомнила Любимова.

Она добавила, что когда мастер приступает к сканированию человека и очищению его от напасти, можно увидеть «пробелы» в роду. Это говорит о том, что данным видом негатива нанесён тяжелый вред здоровью и жизни всего поколения клиента.

Признаки венца безбрачия:

  • Срываются свидания, происходят непредвиденные события.
  • Неожиданные и глупые препятствия на пути к партнеру.
  • Линии судьбы на левой руке слабо прочерчены.
  • Мучают заболевания мочеполовой или сердечно-сосудистой системы.
  • Появляется сильная тревога, страх одиночества.

Как самостоятельно определить венец безбрачия?

Определить, есть ли венец безбрачия, самостоятельно можно с помощью серебряного кольца. Его надо надеть в среду на безымянный палец левой руки и проходить с ним неделю. 

«Вечером в следующую среду положите кольцо в емкость (с водой). Утром емкость необходимо довести до кипения, не вынимая кольца. Если появится пена — заклятье есть. Чем больше пены, тем оно серьезнее», — описала ритуал проверки Ахметжанова.

Еще один вариант проверки венца безбрачия — ритуал с куриным яйцом. Только оно должно быть прямо из-под курицы.

Перед сном в течение примерно 20 минут его нужно катать левой рукой в зоне сердца, перемещая к зоне паха. Затем, после паузы в 20 минут, нужно разбить яйцо в емкость с водой. Утром, если белок встал короной, то это венец безбрачия. Если в желтке кровь или яйцо пахнет неприятно, это укажет на другой вид порчи. 

Как снять венец безбрачия >>

А если это не венец безбрачия?

Аристархова добавила, что часто за венец безбрачия принимают повреждения совсем иного рода. Например, сглаз — результат негативного воздействия эмоций и мыслей постороннего человека. Сглазить могут сознательно люди с мощной энергетикой, или спонтанно — те, кто находится на пике отрицательных эмоций, например, зависти.

Людей, умеющих сглазить целенаправленно, немного. Но и неосознанные черные мысли и чувства могут пробить тонкую энергетическую оболочку другого человека и образовать в ней «дыру», через которую будет уходить жизненная энергия.

«Экстрасенсы хорошо видят такие энергетические пробои. Их можно ощутить ладонями в плотной поверхности ауры как яму, через которую происходит утечка. И если повреждения достаточно сильны, а их действие продолжительно – лучше и безопаснее обратиться к профессионалу, который снимет сглаз и остановит истечение жизненной энергии из вашей невидимой раны», — отметила биоэнерготерапевт.

Понять, что человека сглазили можно по резкому ухудшению ситуации в той сфере, которая вызвала отрицательные эмоции недоброжелателя. Начинается разлад в личной жизни, неожиданное ухудшение отношений или прекращение перспективного знакомства.

#Оракул
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Кроме того, наблюдается упадок сил после встречи с глазливым человеком, возможны приступы внезапной усталости, разбитости, резкие скачки настроения, нарушения сна, потеря аппетита, непереносимость громких звуков, яркого света и резких запахов, тревожность, ощущения приближения несчастья, необъяснимого страха. К этому часто добавляется обострение хронических или ранее скрытых болезней.

Популярным способом личной защиты от сглаза остаются красные нитки на запястье и английские булавки, приколотые к внутренней стороне белья.

Однако самой частой причиной личного одиночества, по словам Аристарховой, остаются наведенные порчи. Это не родовое проклятье, но тоже очень опасные формы энергетического повреждения, которые, в числе прочих бед не дают людям встретить свою вторую половину и создать семью.

Украденная судьба

Разновидностей порчи множество, к теме личной жизни имеют отношение так называемые перекрытие дороги личной жизни и украденная судьба. Существует также порча на внешность, из-за которой жертва резко теряет свою привлекательность — незаметное для глаз повреждение, в результате которого жертву просто перестают замечать.

Перекрытие дороги личной жизни означает, что на этой сфере стоит энергетическая блокировка, и никакие попытки вступить в отношения успеха не принесут. Отношения либо не завяжутся вовсе, либо будут прерываться безо всяких причин.

Украденная судьба — другой вариант порчи, при котором с яркой притягательной девушки как бы снимают «отпечаток», ее энергетику частично забирают и «накладывают» на менее привлекательную. И заказчица действительно становится более успешной в личном и в социальном плане, а «обворованная» девушка теряет шарм и обаяние.

О любой порче важно знать две вещи: от нее невозможно избавиться самостоятельно, и она не проходит со временем, а только «разрастается», разрушая все новые и новые сферы жизни человека. Даже если изначально целью недоброжелателей была личная жизнь, со временем под удар попадут и здоровье, и карьера, и финансовое благополучие.

«Я всегда советую людям: внимательно наблюдайте за тем, что с вами происходит. Если личная жизнь катастрофически не складывается и никак не удается исправить положение – обязательно пройдите биоэнергетическую диагностику и дайте возможность вам помочь», — отметила собеседница. 

Тема: Любовная магия
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Отношения #Оракул #Любовь
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