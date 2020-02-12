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Вылечить личное: как снять венец безбрачия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Венец безбрачия — страшное родовое проклятие, закрывающее путь к личному счастью. Если у человека есть признаки такой порчи, экстрасенсы советуют обязательно проверить подозрения и незамедлительно начать «лечение».

Если удалось определить венец безбрачия самостоятельно или с помощью специалиста, то перед женщиной или мужчиной стоит задача его снять. Иными способами личную жизнь не наладить. 

Как определить венец безбрачия >>

«Все негативные программы могут быть заложенными в человеке с детства. Причины венца безбрачия могут быть самыми разными. Это родовые, нажитые причины наложения печати одиночества. В случае печати человек может вступить в брак, но в итоге все заканчивается разрывом», — отметила финалистка шестой «Битвы экстрасенсов», шаманка Кажетта Ахметжанова.

Кажетта советует «извести ее на ранних сроках». Чем старше человек, тем сложнее избавление от венца безбрачия и порчи на одиночество, даже если за дело берется профессионал, потому как в течение жизни кармические долги накапливаются.

Как снять венец безбрачия самостоятельно

Снять порчу в домашних условиях, по словам эзотериков, сложно. Особенно неподготовленному человеку. Такой по неопытности может легко поставить себе лишние или неправильные «диагнозы». Да и вообще, лечить себя сложнее всего. Даже экстрасенсам иногда не удается помогать не только себе, но и близким родственникам.

«При снятии венца безбрачия самостоятельно вы можете столкнуться с одной проблемой. Вы можете снять негатив с себя, но не со всего рода. Так как часто клиенту не доступно глубокое ясновидение, и он по просто не может видеть того, что видит мастер, имеющий многолетний опыт в данной сфере», — подчеркнула собеседница. 

Но все же, если идти к специалисту страшновато, то сначала можно попробовать несколько «безобидных» вариантов.

Заговоры (наговор, слова, шептание)

Это малые фольклорные тексты, служащие магическим средством достижения желаемого в лечебных, защитных, продуцирующих и других ритуалах. Исполнение заговоров носит сугубо индивидуальный характер.

#Оракул
Икона или подкова: что вешать над входной дверью?

«Заговоры хорошо снимают негатив, это безопасно и безболезненно. С помощью заговоров или шепотков можно снять венец безбрачия, а также защитить свой род. Главное — верно подобрать его», — сказала парапсихолог Маргарита Любимова.

Здесь поможет совет мастера, способы «диагностики» на картах или собственная интуиция.

Для активации интуиции нужно закрыть глаза, мысленно спросить, подойдет ли этот заговор, поможет ли он. Затем смотреть внутрь себя, стараясь ни о чем не думать, и просто наблюдать за тем, какие картинки начинают появляться — пребывать как будто в полусне. Если образы позитивные, то заговор можно использовать.

Молитва, поход в храм или церковь

Собеседница предложила в церкви у иконы или дома молиться о здоровье и защите себя, семьи, рода, потомков и предков. Просить о снятии оков и исцелении от негатива.

Ритуал

«Основной движущей и созидающей силой в любом ритуале является мысль человека, который его проводит, поэтому полный контроль мыслей — первый шаг к успеху. Прежде чем приступить к ритуалу, задайте себе вопросы: Уверены ли вы в своих силах? Понимаете ли, каким образом данный ритуал повлияет на действительность? Ведь после снятия данной порчи жизнь начнёт круто меняться...», — отметила парапсихолог.

Нужно понимать, что очень важны сила и намерения, вложенные в создание ритуала, именно это заставит его работать. По словам собеседницы, найти «рабочий» ритуал на просторах практически невозможно. Но в специализированных магазинах можно найти книги по данной тематике.

Отлив негатива на свече или воске

Это один из самых простых вариантов ритуала. Надо взять воск, растопить на водяной бане и начать отливать на воду с мыслями о снятии негатива. Нужно делать процедуру за один раз пока отливка в воде не станет ровной. Проводить ритуал не менее двух раз в неделю, до ощущения, что негатив снят.

Тема: Любовная магия
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