Вылечить личное: как снять венец безбрачия

Если удалось определить венец безбрачия самостоятельно или с помощью специалиста, то перед женщиной или мужчиной стоит задача его снять. Иными способами личную жизнь не наладить.
Как определить венец безбрачия >>
«Все негативные программы могут быть заложенными в человеке с детства. Причины венца безбрачия могут быть самыми разными. Это родовые, нажитые причины наложения печати одиночества. В случае печати человек может вступить в брак, но в итоге все заканчивается разрывом», — отметила финалистка шестой «Битвы экстрасенсов», шаманка Кажетта Ахметжанова.
Кажетта советует «извести ее на ранних сроках». Чем старше человек, тем сложнее избавление от венца безбрачия и порчи на одиночество, даже если за дело берется профессионал, потому как в течение жизни кармические долги накапливаются.
Как снять венец безбрачия самостоятельно
Снять порчу в домашних условиях, по словам эзотериков, сложно. Особенно неподготовленному человеку. Такой по неопытности может легко поставить себе лишние или неправильные «диагнозы». Да и вообще, лечить себя сложнее всего. Даже экстрасенсам иногда не удается помогать не только себе, но и близким родственникам.«При снятии венца безбрачия самостоятельно вы можете столкнуться с одной проблемой. Вы можете снять негатив с себя, но не со всего рода. Так как часто клиенту не доступно глубокое ясновидение, и он по просто не может видеть того, что видит мастер, имеющий многолетний опыт в данной сфере», — подчеркнула собеседница.
Но все же, если идти к специалисту страшновато, то сначала можно попробовать несколько «безобидных» вариантов.
Заговоры (наговор, слова, шептание)
Это малые фольклорные тексты, служащие магическим средством достижения желаемого в лечебных, защитных, продуцирующих и других ритуалах. Исполнение заговоров носит сугубо индивидуальный характер.
«Заговоры хорошо снимают негатив, это безопасно и безболезненно. С помощью заговоров или шепотков можно снять венец безбрачия, а также защитить свой род. Главное — верно подобрать его», — сказала парапсихолог Маргарита Любимова.
Для активации интуиции нужно закрыть глаза, мысленно спросить, подойдет ли этот заговор, поможет ли он. Затем смотреть внутрь себя, стараясь ни о чем не думать, и просто наблюдать за тем, какие картинки начинают появляться — пребывать как будто в полусне. Если образы позитивные, то заговор можно использовать.
Молитва, поход в храм или церковь
Собеседница предложила в церкви у иконы или дома молиться о здоровье и защите себя, семьи, рода, потомков и предков. Просить о снятии оков и исцелении от негатива.
Ритуал
«Основной движущей и созидающей силой в любом ритуале является мысль человека, который его проводит, поэтому полный контроль мыслей — первый шаг к успеху. Прежде чем приступить к ритуалу, задайте себе вопросы: Уверены ли вы в своих силах? Понимаете ли, каким образом данный ритуал повлияет на действительность? Ведь после снятия данной порчи жизнь начнёт круто меняться...», — отметила парапсихолог.
Нужно понимать, что очень важны сила и намерения, вложенные в создание ритуала, именно это заставит его работать. По словам собеседницы, найти «рабочий» ритуал на просторах практически невозможно. Но в специализированных магазинах можно найти книги по данной тематике.
Отлив негатива на свече или воске
Это один из самых простых вариантов ритуала. Надо взять воск, растопить на водяной бане и начать отливать на воду с мыслями о снятии негатива. Нужно делать процедуру за один раз пока отливка в воде не станет ровной. Проводить ритуал не менее двух раз в неделю, до ощущения, что негатив снят.