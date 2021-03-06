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Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов

Источник:
Sibnet.ru
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Гороскопы совместимости по знакам Зодиака очень популярны в Сети. Кажется, что если суждено быть вместе, в отношениях можно не слишком стараться. Но что делать, если совместимость по гороскопу близка к нулю? Астрологи дали советы — как сделать жизнь «несовместимой» пары лучше. 

Самые несовместимые знаки Зодиака

Осознанная адаптация

Даже если знакомы с человеком не слишком давно, но уже успели узнать его особенности, в том числе связанные со знаком Зодиака, то все карты в руки. Настало время сглаживать эти острые углы.

Например, известно, что Овны – упрямы и вспыльчивы, а Близнецы, несмотря на легкость характера, очень ценят личное пространство. С этим можно работать, не обостряя сложные моменты, отдавая себе отчет, что все мы – с недостатками.

Приятные мелочи

Любовные отношения – это не только адаптация и компромиссы, но и, конечно, радости. И если вы знаете, что Тельцы любят материальные подарки, а Ракам наиболее важны нежность и эмоции, то нет ничего сложного, чтобы делать приятное любимому человеку в зависимости от того, что для него действительно важно.

Уметь слушать

Не бывает идеальных отношений, поэтому в конфликтных ситуациях главное – уметь слушать и слышать своего партнера. Но у разных знаков свои особенности коммуникации.

Например, Козерогам и Девам важны логичные аргументы, они устают от бесконечных эмоций. А вот Львы не любят советов, для них любой спор – это своего рода игра.

Противоположности притягиваются

Подумайте, хотели бы вы быть с человеком, похожим на вас как отражение в зеркале? Скорее всего, нет. Цените в любимом человеке то, чего не хватает вам самим.

Например, Девы могут порадоваться, что со Львами никогда не скучно, а Рыбы – что Стрельцы устроят приключения и сделают выбор, пока они будут витать в облаках и сомневаться.

Расслабиться и получать удовольствие

Не стоит забывать о том, что общий гороскоп – это всего лишь общий гороскоп. На характер человека влияет конкретное расположение планет в конкретную минуту, а не месяц рождения. К тому же, из каждого правила бывают исключения, поэтому просто любите того, с кем вам хорошо.

Тема: Магия жизни
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corrector

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Есть такая опция. Правда не у нас, а в Камбодже. В Сиануквиле сильно удивился, когда увидел что вход...

лачинов

Вот как раз эти то кошельки вряд ли тронут. Цель всей этой возни, замена существующей в РФ власти на...

Nik3316

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