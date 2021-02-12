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Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Любовь преодолевает многие трудности, но зачем их создавать заранее? Член союза астрологов России Юлия Богданова назвала Sibnet.ru три астрологические вариации пар, которым сложнее всего создать гармоничные отношения.

Астролог отметила, что все больше пар в вопросе совместимости прибегают к астрологии. Зная день и месяц рождения потенциального партнера, можно легко прогнозировать вектор развития отношений.

Конечно, общие гороскопы совместимости не дают 100% гарантии счастливых отношений, ведь велико влияние личных гороскопов партнеров, а также уровня развития, образования, социализации каждого из участников союза. Но есть союзы, отношения в которых с момента знакомства превращаются в задачу с большим количеством неизвестных.

Телец и Овен

«Этот союз можно назвать "столкновением баранов". Невероятное упрямство обоих, нежелание идти на компромисс, уверенность в собственной правоте — все это делает союз этих знаков поистине, искрометным», — отметила Богданова.

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Она уточнила, что Овен очень быстрый и эмоциональный знак. В отношениях он любит драмы, спонтанные поступки, быстрые решения. Но главные его качества — бесстрашие, эгоистичность и, конечно, упрямство.

Телец же ценит спокойствие и размеренность. Он не любит выяснений отношений и долгое время терпит все выходки партнера. Телец выбирает стабильность вместо быстрых эмоциональных всплесков. Для него важно спокойствие в доме и уверенность в завтрашнем дне. Однако, когда его терпение на исходе, он тоже может вспылить. Да так, что Овну мало не покажется.

Близнецы и Козерог

«Про таких говорят: «Уж слишком разные". Кажется, что эти знаки отличаются друг от друга даже воздухом, которым дышат», — объяснила астролог.

Козероги педанты: у них все в жизни по правилам. Каждый шаг они планируют заранее, и даже малейшее отклонение от намеченного пути выбивает их из колеи. Им важно жить так, как они сами себе придумали, достигать целей, серьезно относиться к жизни.

О Близнецах такого не скажешь — они активны и деятельны, предпочитают спонтанность, не сидят на месте, вокруг них всегда много событий и людей. Их жизнь представляет собой буйство красок, вечный праздник, который они себе организовывают.

Расчетливый и степенный Козерог не выносит безответственности и легкомыслия Близнеца. В результате пара распадается, так и не успев найти общий язык.

Лев и Дева

Эти два знака настолько разные, что воевать начинают с самого начала отношений. Тот самый случай, когда противоположности не притягиваются, а отталкиваются.

Лев привык доминировать во всем: в жизни, в работе, в отношениях. Он человек праздник, человек-мюзикл, человек-кино, причем с собой в главной роли.

Этот огненный знак с детства привык доминировать и хочет слепого обожания и подчинения о стороны партнера. Лев — человек масштаба, красоты, больших поступков.

Дева — знак, который все контролирует, советует, наставляет и опекает. Он следит за тем, чтобы партнер не натворил каких-либо глупостей, часто нарушая его личные границы.

«Для Льва такая забота не приемлема. Она его приводит в настоящее бешенство. Собственно, точно так же, как Деву выводит из себя недальновидность и нарциссизм Льва», — подчеркнула Богданова. 

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