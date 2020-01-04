Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны

Тело мужчины, вопреки распространенному мнению, просто усыпано эрогенными зонами. Но у большинства представителей сильного пола они «спят». Сексологи рассказали, какие участки тела у мужчин наиболее чувствительны, где находятся эрогенные зоны, как их пробудить или даже сформировать новые.

Больше половины эрогенных зон у обоих полов имеют одинаковую локализацию, но есть участки на теле, которые характерны только для мужчин. При этом у мужчин они более четко ограничены и не столь многочисленны.

Где у мужчин эрогенные зоны?

Как и у женщины, у мужчины есть классические зоны и индивидуальные. Но если спросить девушек об эрогенных мужских зонах, то все ответят — половой член. В лучшем случае женщины могут вспомнить о шее и спине.Но есть и другие чувствительные места. Мочки ушей, язык, губы, шея, соски, зона между лопатками и даже живот живот. «Чувствительность области живота зависит от конституции мужчины. Среднестатистическому это щекотно. Полному парню эта область неинтересна. Худых мужчин прикосновения в области пупка возбуждают», — сказал доктор медицинских наук, сексолог Виктор Стуров.

На ладони тоже есть секретное место — между бугорками под средним и безымянными пальцами. Это проекция паховой области на ладони. Невинное поглаживание и разминание этой зоны может вызвать у мужчины вполне заметную эрекцию, добавила сексолог Мира Лисовская.

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«Вторая эрогенная зона на ладони — это участок между основаниями указательного и среднего пальца с тыльной стороны. Если кистью руки изображать шагающего человечка, то указательный и средний палец станут ногами, а место между ними, соответственно, паховой областью. Так массаж рук может превратиться в чувственную игру», — рассказала Лисовская.

На стопах также сконцентрировано большое количество нервных окончаний, на них проецируются другие части тела. Через стимуляцию данных точек можно достичь расслабления, возбуждения и многих других положительных эффектов, уверяет сексолог.

Почему эрогенные зоны у мужчин спят?

Как и у женщин, у мужчин эрогенные зоны также могут быть спящими, непробуждёнными, выключенными.

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«Раньше мужчина мог возбудиться и дрожать от того, что жена целовала в шею… Но она уже лет пять не целует, так что шея больше не является волшебной кнопкой. Часто человек сам отключает эрогенность некоторых зон, делегируя им другие функции. Поцелуй в щечку — уже давно семейный ритуал и не несет в себе сексуального подтекста», — привела примеры Лисовская.

Активность чувствительных участков непостоянная и зависит от самочувствия, эмоционального состояния, характера воздействия на эрогенную зону со стороны партнерши.

По словам Стурова, причиной засыпания зон может стать мастурбация. «Большая проблема у молодежи, что они длительно мастурбируют перед началом половой жизни, и у них сначала идет возбуждение именно зон области полового члена. Другие зоны им не интересы. Другие зоны начинают выключаться, и когда партнерши начинают их ласкать, происходит отторжение», — пояснил сексолог.

Он добавил, что у мужчин, как и у женщин, есть свой цикл, только он не настолько явный, как менструальный. «Циркадные ритмы выработки тестостерона уловить невозможно. Есть перепады настроения, мужчина не готов к сексу, либидо снижается», — также пояснил причины снижения чувствительности собеседник.

Как закрепить новую эрогенную зону?

Эрогенные зоны — условный рефлекс, а значит могут в определенных обстоятельствах как угасать, так и формироваться.

Если у человека есть некий способ и место, позволяющее ему добиться сексуального возбуждения, то этого вполне достаточно, дабы прибегнуть к процедуре формирования у него новой эрогенной зоны, уверяет Лисовская. Эту технику еще иногда называют техникой «моста».

«Суть ее в следующем: человек начинает возбуждать себя традиционным образом, а затем чередует привычные приемы самостимуляции с новыми, задействуя те участки тела, которые должны стать его новыми эрогенными зонами. В тот момент, когда возбуждение будет ярким, необходимо полностью переключиться на "новые рельсы" — перекидываем "мост" от одного способа возбуждения к другому», — пояснила методику эксперт.