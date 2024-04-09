НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Определено место России по количеству половых партнеров у жителей

Источник:
Sibnet.ru
271 2

Россияне за всю жизнь имеют девять половых партнеров, сообщила независимая организация, отслеживающая демографическую ситуацию в мире, World Population Review (WPR).

По данным WPR, Россия занимает 26 место в мире по числу сексуальных партнеров у населения. Такое же количество — девять — отмечается у жителей Бразилии, Мексики и Чехии.

Лидером рейтинга стала Турция, где жители в среднем имеют по 14,5 партнера. На втором третьем и четвертом местах оказались Исландия, Новая Зеландия и Австралия. У граждан этих стран в среднем за жизнь бывает 13 и более половых партнеров.

В десятку попали Южная Африка (12,5), Финляндия (12,4), Норвегия (12,1), Италия и Швеция (по 11,8), а также Швейцария (11,1).

Последнее место в рейтинге заняла Индия, где у жителей в среднем за жизнь бывает по три половых партнера. Немного выше показатель у жителей Китая — 3,1, Вьетнама — 3,2.

Еще по теме
Особенности характера мужчины, которые привлекают женщину
Как правильно пережить расставание с мужчиной
Почему женщина превращается в чудовище после брака
Женщины рассказали о самых безрассудных поступках ради мужчин
смотреть все
Жизнь #Любовь
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Назван самый культовый персонаж видеоигр
Генсек НАТО назвал два сценария развития конфликта на Украине
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

Asd10

Похоже и на местных заукраинцев что-то навело ужас. Попрятались куда-то и не отсвечивают. Даже уйначалника...

-Керя-

Если у меня немного Кецце есть я могу желтые штаны носить

GammiPluh

Прилет ФАБа это страшная штука - говорят только от звуковой волны за километр от взрыва можно без слуха...

mosquito__2010

У тебя истерики с каждым днём всё обширнее и острее. Тебе может всё же записаться на сеанс к психологу...