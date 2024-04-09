Определено место России по количеству половых партнеров у жителей

Россияне за всю жизнь имеют девять половых партнеров, сообщила независимая организация, отслеживающая демографическую ситуацию в мире, World Population Review (WPR).

По данным WPR, Россия занимает 26 место в мире по числу сексуальных партнеров у населения. Такое же количество — девять — отмечается у жителей Бразилии, Мексики и Чехии.

Лидером рейтинга стала Турция, где жители в среднем имеют по 14,5 партнера. На втором третьем и четвертом местах оказались Исландия, Новая Зеландия и Австралия. У граждан этих стран в среднем за жизнь бывает 13 и более половых партнеров.

В десятку попали Южная Африка (12,5), Финляндия (12,4), Норвегия (12,1), Италия и Швеция (по 11,8), а также Швейцария (11,1).

Последнее место в рейтинге заняла Индия, где у жителей в среднем за жизнь бывает по три половых партнера. Немного выше показатель у жителей Китая — 3,1, Вьетнама — 3,2.