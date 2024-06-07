Как вести себя с бывшим: типовые ошибки

После расставания с мужчиной женщина переживет период отвыкания и начинает новые отношения. Но это идеальный вариант. Как правило, происходит иначе. Как чаще всего ведут себя с бывшими, и что в этом неправильного, рассказал семейный психолог Марк Бартон.

Блокировать, но подглядывать

Первый распространенный вариант, когда после расставания женщина блокирует бывшего в социальных сетях, но продолжает следить за его личной жизнью. Заводит левые аккаунты, смотрит, что он публикует, в какое время был онлайн.

Делать этого не нужно, утверждает психолог. Если женщина приняла решение расстаться, нужно поставить точку и отстраниться от бывшего партнера не только физически, но и эмоционально. А психологическая и эмоциональная сепарация предполагает абсолютное отсутствие контакта.

«Психологически зрелая женщина не будет заниматься детским садом. Она никого никуда не будет заносить не будет подглядывать, если даже случайно наткнется на какой-то пост – посмотрит спокойно и пойдет дальше. Это говорит о психологической зрелости личности», — объяснил психолог.

Резкий уход в новые отношения

Часто после расставания женщина сразу вступает в новые отношения, но при этом продолжает вспоминать бывшего. Это тоже нездоровый тип поведения.

«Девушка, которая находится в новых отношениях, не отпуская старые, не сможет выстроить новые здоровые отношения», — отметил Бартон.

По мнению психолога, женщине необходимо взять паузу после разрыва отношений, чтобы пережить боль отвыкания, а также провести анализ и работу над ошибками. Нужно понять и осознать причины расставания, чтобы в будущем быть более осмотрительной, не допускать ошибок.

Остаться друзьями

Дружба подразумевает душевную близость, эмоциональную и чувственную. Бывшие партнеры, которые могли быть в отношениях друг с другом друзьями и любовниками — не смогут дружить.

Когда бывшие партнеры становятся якобы друзьями – это психологически незавершенные отношения, которые оба боятся признать завершенными. Некоторым людям проще остаться во френдзоне, чем принять факт разрыва.

«Все истории о дружбе с бывшим дают гарантию, что вы не будете счастливы в новых отношениях», — считает психолог.

Секс с бывшим

Эпизодическая близость с бывшим случается из-за неуверенности, что получится построить новые счастливые отношения.

«Вы боитесь своих чувств, боитесь признать, что вы расстались, боитесь признать все этапы горевания в расставании, боитесь найти свою внутреннюю опору, боитесь стать автономной, проработать травмы, проще себя обманывать», — обратился психолог к таким женщинам.

В этом и других вышеупомянутых типах поведения женщин после расставания самый надежный способ — проработать разрыв с психологом.