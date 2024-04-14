Женщина перестает хотеть секса со своим мужчиной чаще, чем мужчина с ней. И этому есть объяснение. Проблема может крыться как в партнере, так и в изменившихся обстоятельствах.

Секс как обязанность

Секс стал просто обязанностью — это один из очень распространенных фактов, по которым женщины перестают хотеть близости со своими мужчинами, утверждает семейный психолог Марк Бартон. Особенно, если у мужчины повышенные потребности в сексе.

Если женщина вынуждена заниматься сексом только для того, чтобы ее партнер или муж не обиделся, не смотрел на других женщин, из-за боязни потерять его – рано или поздно секс становится долгом.

В некоторых случаях это может приводить к психогенной фригидности, которая обнуляет сексуальное желание женщины. При этом, она остается сексуально активной, и если бы ей попался какой-то другой мужчина, ухаживающий за ней, понимающий, возбуждение было бы естественным процессом. Но своего мужчину она больше не хочет.

Конфликты в паре

Постоянные конфликты тоже могут привести к ухудшению сексуальных отношений между мужчиной и женщиной.

«Когда в семье возникают конфликтные, стрессовые ситуации, хотим мы этого или нет, и мужчина, и женщина могут запоминать партнера как источник стресса. Если психика женщины идентифицирует мужчину как источник стресса и опасности, может пропасть сексуальное желание», — говорит психолог.

И чем чаще мужчина причиняет своей женщине боль, тем менее сексуальной по отношению к нему она становится. Сексуальность исчезает, в результате женщина «закрывается» для мужчины.

Качество сексуальной близости

Время достижения оргазма у всех разное, чаще бывает, что женщине нужно уделить больше времени для получения удовольствия. Мужчины не всегда заботятся об этом, что приводит к потере сексуального интереса женщины.

«Игра в одни ворота не будет нравится никому, к большому сожалению это одна из самых распространенных проблем в близости между людьми, когда мужчина быстро финиширует или не обращает внимания на прелюдию и относится к сексуальной близости в форме удовлетворения собственных потребностей», — поясняет эксперт.

При этом в некоторых парах мужчина может и не догадываться, что его партнерша не получает удовольствия, поскольку она имитирует оргазм для поддержания самооценки партнера.

Появление ребенка

На ранних этапах восстановления после родов женщина обычно менее активна сексуально или вообще не хочет близости — она еще не восстановилась. Мужчине следует относиться к этому с пониманием, и не требовать от женщины многого.

«В этой ситуации нужно дать время и возможность полноценно восстановиться и даже помочь женщине вернуться к прежнему ритму жизни – эмоционально и психологически», — советует Бартон.

Детоцентризм

Детоцентризм — одна из частых причин, по которой из отношений пропадает секс. В паре нет привычки, которая объединяла бы их как мужчину и женщину, вместо этого есть мама и папа.

«Когда в семье идет сильная детоцентрация, мужчина перестает воспринимать свою женщину как женщину, воспринимает ее как маму своих детей, это в том числе может влиять на сексуальное со стороны женщины», — говорит психолог.