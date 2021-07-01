Фото позеленевшей реки Берди под Новосибирском появились в Сети

Новосибирский общественник Алексей Носов в четверг опубликовал фото реки Берди, которая в районе села Морозово окрасилась в зеленый цвет.

«Экологическая катастрофа! Этот ужас нам прислали сегодня жители Морозово. Масляное пятно мутной химической жижи разлилось по Берди. Пленка тянется на несколько километров, и течение медленно несет его в Обь, отравляя на своем пути все живое», – написал общественник.

На опубликованных им кадрах видно, что Бердь приобрела ярко-зеленый цвет. Воды также набрали в банку, где можно хорошо рассмотреть ее оттенок.

Общественники уже связались с Минприроды Новосибирской области и Росприроднадзором, отобрали пробы, которые планируют отдать в лабораторию на экспертизу.

«Выясним химсостав и найдем виновника. Местные говорят, что слив этот в Искитиме, и что это не первый случай уже. Постараемся, чтобы он был последним», – сообщил Носов.