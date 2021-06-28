Специальный чиновник по борьбе с коронавирусом появился в России

Первый вице-губернатор по борьбе с COVID-19 появился в Камчатском крае, это первая подобная должность в России.

Глава Камчатского края Владимир Солодов назначил на временно исполняющим обязанности вице-губернатора региона по борьбе с коронавирусом Александра Кузнецова, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Мною принято решение о том, что общая координация этой работы теперь будет осуществляться на уровне отдельно выделенного вице-губернатора, вице-губернатора по борьбе с COVID-19», — заявил Солодов.

Губернатор Камчатки рассказал, что принял решение о создании новой должности, поскольку местные власти не справляются с пандемией коронавируса на данный момент, а вакцинация идет слабыми темпами.

До этого Кузнецов возглавлял штаб по противодействию коронавирусу, а также руководил работой регионального Минздрава.

По последним данным на 27 июня, в регионе выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии — 15 157 случаев. 238 жителей края скончались от COVID-19, 14 117 выздоровели.