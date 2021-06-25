Водители получат «письма счастья» по новым правилам

Новая схема вручения и обжалования штрафов ГИБДД в электронном виде заработает с 1 сентября, порядок утвержден правительством России.
Правительство предложило новую схему вручения постановлений, с этого момента будет отсчитывается отпущенный гражданину законом десятидневный срок на обжалование.
Если автовладелец согласился получать «письма счастья» только через портал «Госуслуги» (без получения бумажной версии в почтовый ящик), документ о штрафе будет считаться врученным ему на следующий день после поступления в систему (даже если гражданин в личный кабинет не заходил). Соответствующие уведомления будут разосланы с помощью SMS, push-cообщений, на почту и по другим каналам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Если же такого согласия автовладелец не давал, «письмо счастья» считается врученным, если он зашел в личный кабинет на портал «Госуслуги» хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. В противном случае электронный штраф будет «преобразован» в обычное бумажное письмо.
Обжаловать штраф можно будет через «Госуслуги», отправив форму и подписав ее электронной подписью. Сейчас для обжалования постановлений ГИБДД гражданину нужно явиться самому в подразделение инспекции либо направить заявление по почте.
PlaguerРазумно. Нужна привязка з.п. к результатам.
Nik3316я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...
RS1981Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.
UynachalnicaПусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!