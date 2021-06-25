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Водители получат «письма счастья» по новым правилам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новая схема вручения и обжалования штрафов ГИБДД в электронном виде заработает с 1 сентября, порядок утвержден правительством России.

Правительство предложило новую схему вручения постановлений, с этого момента будет отсчитывается отпущенный гражданину законом десятидневный срок на обжалование.

Если автовладелец согласился получать «письма счастья» только через портал «Госуслуги» (без получения бумажной версии в почтовый ящик), документ о штрафе будет считаться врученным ему на следующий день после поступления в систему (даже если гражданин в личный кабинет не заходил). Соответствующие уведомления будут разосланы с помощью SMS, push-cообщений, на почту и по другим каналам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Если же такого согласия автовладелец не давал, «письмо счастья» считается врученным, если он зашел в личный кабинет на портал «Госуслуги» хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. В противном случае электронный штраф будет «преобразован» в обычное бумажное письмо.

Обжаловать штраф можно будет через «Госуслуги», отправив форму и подписав ее электронной подписью. Сейчас для обжалования постановлений ГИБДД гражданину нужно явиться самому в подразделение инспекции либо направить заявление по почте.

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Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!
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