Водители получат «письма счастья» по новым правилам

Новая схема вручения и обжалования штрафов ГИБДД в электронном виде заработает с 1 сентября, порядок утвержден правительством России.

Правительство предложило новую схему вручения постановлений, с этого момента будет отсчитывается отпущенный гражданину законом десятидневный срок на обжалование.

Если автовладелец согласился получать «письма счастья» только через портал «Госуслуги» (без получения бумажной версии в почтовый ящик), документ о штрафе будет считаться врученным ему на следующий день после поступления в систему (даже если гражданин в личный кабинет не заходил). Соответствующие уведомления будут разосланы с помощью SMS, push-cообщений, на почту и по другим каналам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Если же такого согласия автовладелец не давал, «письмо счастья» считается врученным, если он зашел в личный кабинет на портал «Госуслуги» хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. В противном случае электронный штраф будет «преобразован» в обычное бумажное письмо.

Обжаловать штраф можно будет через «Госуслуги», отправив форму и подписав ее электронной подписью. Сейчас для обжалования постановлений ГИБДД гражданину нужно явиться самому в подразделение инспекции либо направить заявление по почте.