Власти вспомнили о давно забытом штрафе за опасное вождение

Правительство России поддержало инициативу депутатов Госдумы о введении административной ответственности за опасное вождение. Этот термин существует в ПДД уже восемь лет, но санкции до сих пор не установлены из-за расплывчатости определения.

«Шашки» — один из видов опасного вождения Фото: © кадр из видео YouTube-канала «Опасное вождение»

Законопроект о наказании за опасное вождение в правительство отправил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). Он предложил ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью 12.38 «Опасное вождение».

Штраф за первое нарушение составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, за повторное — лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения с учетом доработок. Депутатов попросили доработать документ таким образом, чтобы фиксация опасного вождения не потребовала дополнительных расходов бюджета и расширения штата инспекторов ГИБДД.

Те же проблемы

Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году. Он включен в пункт 2 — «Общие обязанности водителя», в подпункт, где перечислено то, что водителю запрещается.

На сайте «опасноевождение.рф», созданном правительственной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, были описаны и показаны варианты нарушения (сейчас сайт не доступен, но видео с разбором ситуаций можно посмотреть на YouTube).

Под опасным вождением подразумевались «шашки» — многократные перестроения, «нервяки» — подрезание при перестроении, «торопыги» — несоблюдение безопасной дистанции, «грядки» — несоблюдение бокового интервала, «воспитатели» — резкое торможением перед другим транспортным средством, «упертый» — препятствование обгону.

Однако и тогда, и сейчас автоэксперты говорят о нечетких и расплывчатых формулировках.

«Конечно, наказывать за опасную езду надо. Но вопросов по-прежнему много. Стартовал со светофора гораздо резче других — это уже опасно? Проходишь поворот с разрешенной скоростью, но с визгом шин — это уже агрессивно? И так далее. Пока нет никаких объективных критериев опасной езды — исключительно субъективные», — высказался о новом штрафе главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

ГИБДД и суд

Разработчик законопроекта Нилов в комментарии «Коммерсанту» заявил, что критерии опасного вождения можно доработать. Также он выступил против применения камер для фиксации состава этого правонарушения — только инспекторы ГИБДД.

В законопроекте прописано и то, что такие дела должен рассматривать только суд. Обязательное требование — предоставление в качестве доказательств фото- и видеоматериалов.

«Чтобы судья, просмотрев видеозапись, мог объективно оценить, являются ли действия водителя опасным вождением или они были вызваны той или иной ситуацией, сложившейся на дороге. Эти требования также прописаны в предложенном законопроекте, — заявил «Известиям» Нилов.