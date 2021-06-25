Появились первые фото собранного «убийцы БелАЗа»

Первые фотографии исполинского карьерного самосвала КамАЗ «Геркулес» с кабиной и кузовом опубликовали в Сети.

Фотографии выложил паблик «Русский автомобиль». «Геркулес» будет первым сочлененным карьерным самосвалом, выпущенным КамАЗом.

Серийное производство российских карьерных самосвалов на предприятии КамАЗа начнется в 2023 году. Российская машина призвана потеснить на рынке белорусские БелАЗы, а также будет конкурировать с американским Caterpillar 740 и шведским Volvo A40F.

По предварительной информации, «Геркулес» оснастят силовой установкой типа «последовательный гибрид»: дизельный двигатель не будет иметь прямой связи с колесами, но будет крутить генератор, который заряжает батарею, питающую, в свою очередь, тяговые мотор-колеса. В качестве ДВС используют мотор КамАЗ Р6 мощностью 450 лошадиных сил, номинальная отдача каждого электродвигателя составит 517 лошадиных сил.

Грузоподъемность «Геркулеса» 6x6 — 40 тонн, полная масса — 75 тонн. Появится также «облегченный» вариант 4x4, способный перевозить 25 тонн.