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Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Стал известен состав участников плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2020. В 1/8 финала вышли 16 команд.

В 1/8 финала пройдут матчи:

  • Уэльс — Дания (26 июня, Амстердам),
  • Италия — Австрия (26 июня, Лондон),
  • Нидерланды — Чехия (27 июня, Будапешт),
  • Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья),
  • Хорватия — Испания (28 июня, Копенгаген),
  • Франция — Швейцария (28 июня, Бухарест),
  • Англия — Германия (29 июня, Лондон),
  • Швеция — Украина (29 июня, Глазго).

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая в 2016 году в финале обыграла хозяев турнира французов (1:0).

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ЕВРО 2020 #Футбол
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