Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

Стал известен состав участников плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2020. В 1/8 финала вышли 16 команд.

В 1/8 финала пройдут матчи:

Уэльс — Дания (26 июня, Амстердам),

Италия — Австрия (26 июня, Лондон),

Нидерланды — Чехия (27 июня, Будапешт),

Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья),

Хорватия — Испания (28 июня, Копенгаген),

Франция — Швейцария (28 июня, Бухарест),

Англия — Германия (29 июня, Лондон),

Швеция — Украина (29 июня, Глазго).

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая в 2016 году в финале обыграла хозяев турнира французов (1:0).