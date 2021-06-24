Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

Фото: © «Российский футбольный союз»
Стал известен состав участников плей-офф чемпионата Европы по футболу — 2020. В 1/8 финала вышли 16 команд.
В 1/8 финала пройдут матчи:
- Уэльс — Дания (26 июня, Амстердам),
- Италия — Австрия (26 июня, Лондон),
- Нидерланды — Чехия (27 июня, Будапешт),
- Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья),
- Хорватия — Испания (28 июня, Копенгаген),
- Франция — Швейцария (28 июня, Бухарест),
- Англия — Германия (29 июня, Лондон),
- Швеция — Украина (29 июня, Глазго).
Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая в 2016 году в финале обыграла хозяев турнира французов (1:0).