Юный футболист умер на тренировке

Венгерский футболист клуба «Андрашида» Виктор Марселл во время тренировки упал на поле и потерял сознание, врачи не смогли спасти 18-летнего парня, сообщила пресс-служба команды.

Трагедия произошла 21 июня. Юный футболист рухнул на газон без видимой причины и потерял сознание во второй половине тренировки.

«Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь молодому игроку. Они начали реанимацию под руководством службы скорой помощи, с которой до момента их приезда находились на телефонной связи», — говорится в сообщении клуба.

Приехавшие врачи долго боролись за жизнь игрока, но не сумели его спасти.

«Андрашида» — клуб третьего дивизиона чемпионата Венгрии.