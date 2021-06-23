Кузбасский силач раскрутил чертово колесо

Самый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко прокрутил колесо обозрения весом 141 тонна, сообщило Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Мировой рекорд по силовому экстриму был установлен в Люберцах. Остапенко прокрутил чертово колесо высотой 41 метр и весом 141 тонну на расстояние 1 метр 90 сантиметров за 1 минуту и 45 секунд.

Силач держался только за веревку и опирался на основание конструкции. Спортсмен прилагал такую силу, что у него под ногами начал крошиться асфальт.

«Мы примеряли удобные места, чтобы ногами отталкиваться, удобное положение для буксировки», — сказал экстремал в сюжете телеканала «Мир 24».