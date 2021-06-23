НАВЕРХ

Кузбасский силач раскрутил чертово колесо

Источник:
Sibnet.ru
373 1
Фото: © Министерство физической культуры и спорта Московской области

Самый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко прокрутил колесо обозрения весом 141 тонна, сообщило Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Мировой рекорд по силовому экстриму был установлен в Люберцах. Остапенко прокрутил чертово колесо высотой 41 метр и весом 141 тонну на расстояние 1 метр 90 сантиметров за 1 минуту и 45 секунд.

Силач держался только за веревку и опирался на основание конструкции. Спортсмен прилагал такую силу, что у него под ногами начал крошиться асфальт.

«Мы примеряли удобные места, чтобы ногами отталкиваться, удобное положение для буксировки», — сказал экстремал в сюжете телеканала «Мир 24».

Еще по теме
Пятилетний шахматист из Томска получил разряд после просьбы к министру
Штангистка-трансгендер представит Новую Зеландию на Олимпиаде
Омич стал чемпионом мира по подводному спорту
Тренер по бегу оценил необходимые 10 тысяч шагов в день
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
11.06.2021 12:29
Пойманная на допинге чемпионка ОИ выиграла праймериз «ЕР»
01.06.2021 15:33
Абонементы в фитнес-клубы подскочат в цене
31.05.2021 16:21
Олимпийская чемпионка покормила ребенка грудью, стоя на голове
21.05.2021 17:56
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
23 июня 19:00
(МСК)
Швеция
Польша
23 июня 19:00
(МСК)
Словакия
Испания
Весь календарь
Последние матчи
22 июня 22:00
(МСК)
Хорватия 3
Шотландия 1
22 июня 22:00
(МСК)
Чехия 0
Англия 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • macfresh87 — 86 баллов
  • Vladimir Borisov — 86 баллов
  • Александр Кучко — 86 баллов
сделать прогноз
Картина дня
Путин призвал НАТО снизить напряженность
Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» политиками Запада
Общественница предложила ежегодно платить 100 тыс. на детей
Танк Т-90МС испытали в Латинской Америке и на Ближнем Востоке
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
61
Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»
44
Путина сравнили с римским императором Октавианом
35
Новые санкции Евросоюза ударят по населению Белоруссии
27
Россия покидает Евро-2020
24
США приготовили новые санкции против России
Sibnet.Ru