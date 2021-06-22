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УЕФА запретил подсвечивать арену цветами радуги на Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

УЕФА запретил властям Мюнхена подсвечивать «Альянц Арену» в цвета радуги перед матчем группового этапа Евро между сборными Германии и Венгрии.

Руководство организации посчитало, что акция носит политический характер, передает портал inFranken.de. Предполагалось, что мероприятие должно было выразить солидарность Германии с ЛГБТ-сообществом Венгрии.

«В силу своих уставов УЕФА является политически и религиозно нейтральной организацией. Учитывая политический контекст этого конкретного запроса — УЕФА должен его отклонить», — говорится в сообщении.

В Венгрии 15 июня был принят закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет. Немецкие власти считают, что этот закон — часть систематического ограничения прав и свобод для представителей ЛГБТ-сообщества Венгрии.

Матч между сборными Германии и Венгрии состоится 23 июня в Мюнхене, начало встречи запланировано на 22.00 мск.

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