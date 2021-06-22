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Третий сезон «Пацанов» углубится в мифологию США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Сверхъестественное»

Появление Солдатика в третьем сезоне «Пацанов» поможет создателям шоу углубиться в историю и мифологию США, сообщил шоураннер проекта Эрик Крипке.

Работа над третьим сезоном пока продолжается. Съемки очень затягивает необходимость двухнедельного карантина, который проходят все прибывающие в Канаду. К сериалу присоединился звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс. Крипке снимал первые пять сезонов этого культового шоу.

#Кинематограф
Дженсен Эклс показал образ супергероя Солдатика

Теперь именно персонаж Эклса – супергерой Солдатик, поможет Крипке углубиться в историю компании Vought. По сюжету, это американская многомиллиардная корпорация, которая владеет и руководит группой супергероев «Семерка». Ее цель сделать Семерку частью армии США и получить благодаря этому многомиллиардные контракты.

«Мы, безусловно, политическое и сатирическое шоу. Нам очень интересно изучить как недавнюю историю компании Vought, участвующей в шоу, так и недавнюю историю Соединенных Штатов. Мы действительно заинтересовались мифами, которые рассказываем сами себе, чтобы почувствовать себя праведниками, действительно исследуем Америку как миф», – сказал Крипке в интервью порталу Deadline.

Он подчеркнул, что большой элемент комиксов – это воспоминания о Второй мировой войне и событиях во Вьетнаме.

«Мне всегда это очень нравилось, потому что ты должен увидеть, как феномен супергероя не только повлиял на настоящее, но и как он повлиял на некоторые части прошлого. Итак, у нас есть персонаж, Солдатик, которого играет Дженсен Эклз, он существует со времен Второй мировой войны и был первым супергероем Воута. Благодаря ему и его истории мы действительно можем многое узнать из истории страны», – добавил шоураннер.

Он подчеркнул, что цель проекта заключается в том, чтобы «исследовать, что на самом деле значит быть в Америке».

Поклонники Дженсена Эклса после этих заявление вспомнили, что и в первых сезонах «Сверхъестественного» Крипке уделял огромное внимание городским мифам и легендам США, однако, подчеркивают они, очевидно, что в этот раз повествование сосредоточится на мифологии другого рода.

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