Дженсен Эклс показал образ супергероя Солдатика

Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс показал поклонникам новые фото, на которых он предстает в образе супергероя Солдатика, которого он сыграет в третьем сезоне «Пацанов».

«Моя идея камуфляжных шорт была отвергнута. И я рад, что это произошло. Мне нравится этот костюм», – подписал он фото, опубликованные на его странице в Instagram.

Это первый проект Эклса после легендарного «Сверхъестественного», 15-й сезон которого завершился осенью прошлого года. Актер представит своеобразную пародию на Капитана Америка, даже их костюмы и щиты имеют определенное сходство.

Но при этом в костюме Солдатика преобладают зеленые цвета, тогда как у Стива Роджерса – синие. Его бронзовый щит не круглый, а остроконечный, его снимок актер ранее публиковал отдельно.

«Каждая вмятина, каждая царапина, каждая отметина рассказывает историю. Историю, которая заканчивается тем, что я побеждаю», — подписывал фото Эклс.

Сам персонаж показан с опрятной короткой бородой, тогда как на фото со съемочной площадки сериала Эклс ранее был замечен с длинными волосами и неопрятной бородой. Либо это было лишь основой для его нового образа, который в итоге отшлифовали стилисты, либо аккуратным и подтянутым Солдатик будет лишь во флешбеках, а в основном таймлайне предстанет «заросшим».

Также ранее Эклс выкладывал видеозапись из спортзала, на которой показывал, как приводит себя в форму для новой роли. Фигура актера восхитила поклонников.

Сериал «Пацаны» показывает супергероев, но они там предстают не самыми приятными личностями. Ранее Эрик Крипке, с которым, кстати, Эклс ранее работал над созданием первых сезонов «Сверхъестественного», отмечал, что и герой Дженсена не будет самым приятным парнем.