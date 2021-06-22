Каждый третий россиянин не выезжал за пределы региона

Более 35% работающих россиян никогда не выезжали за пределы своего региона или федерального округа, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру».

Опрос прошел во всех регионах страны, в нем приняли участие более 2 тысяч работающих граждан. Выяснилось, что 35% никогда не были нигде дальше своего региона или федерального округа. Наибольшее число таких респондентов – в возрастной категории старше 45 лет.

Более половины опрошенных никогда не были на море – ни в России, ни за границей. Также у 69% респондентов нет загранпаспорта.

Среди причин, по которым они не путешествуют, респонденты указывали высокую стоимость авиабилетов и туристических путевок, невозможность поехать в путешествие с семьей, боязнь авиаперелетов, отсутствие времени или необходимость постоянно работать.