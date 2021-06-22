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МИД обвинил власти Евросоюза в средневековых замашках

Источник:
«Россия-1»
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Предложенная Еврокомиссией новая стратегия ЕС в отношении России «отталкивания, сдерживания и вовлечения» — это средневековая логика, а не подход XXI века, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Я не знаю, с кем у него [Борреля] получилось отталкивать, сдерживать, вовлекать. Вообще, что-то это такое, как мне кажется, из сферы медицины, потому что ни с одним нормальным человеком, как ни с одной нормальной страной или объединением стран такой подход неуместен», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, «по большому счету, не для XXI века этот подход». «Какое-то вот здесь средневековье немножко: <...> когда одна точка мира считает, что все остальные должны выполнять какие-то вассальные функции. Вот это как раз программа для вассальных государств. Но они, наверное, что-то перепутали», — отметила Захарова.

В понедельник Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что политика ЕС по отношению к России будет строиться на трех принципах — «отталкивании, сдерживании и вовлечении».

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Политика #Мир #Россия
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